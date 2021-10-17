У Кремлі оцінили перспективи зустрічі Путіна і Зеленського

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі керівників Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, повідомляє "Интерфакс".

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - сказав він в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну для програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія 1" (ВГТРК).

Пєсков пояснив, що влада України не виконує мінські домовленості.

"Саме вони зараз проводять законопроект про так званому перехідному періоді, який де факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей", - сказав він.

"Тому поки перспективи погані", - додав Пєсков.

Зокрема, представник Кремля звернув увагу, що Зеленський називає Росію стороною конфлікту в Донбасі.

"Учасники конфлікту описані в Мінському комплексі заходів, який, і Мінський комплекс заходів, він же є документом Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документ Організації Об'єднаних Націй і де-факто ставить під сумнів підпис президента України під цим документом , ну, як тут можна спілкуватися", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про перспективи проведення саміту в "нормандському форматі", Пєсков пояснив, що:

"Щоб збиратися главам держав все-таки потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу і підготував якийсь фундамент".

Раніше повідомлялося, що Путін 11 жовтня в телефонній бесіді обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном можливість проведення "нормандського" саміту.