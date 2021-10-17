У Харкові повідомили про замінування в торгових центрах

Фахівці обстежили понад 43 тисяч квадратних метрів приміщень і 2000 квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 465 громадян, повідомляє Кореспондент.

У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування з торгових центрів евакуювали 465 громадян, пише поліція Харківської області

16 жовтня близько 20:30 в поліцію надійшов електронний лист про те, що в торгових центрах на вулицях Пушкінській, Сумській, Полтавський Шлях і проспекті Тракторобудівників закладено вибухівку.

За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції і фахівці Управління вибухотехнічної служби ГУНП в Харківській області.

Фахівці обстежили понад 43 тисяч квадратних метрів приміщень і 2000 квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 465 громадян. Ніяких вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.