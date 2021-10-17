Білла Клінтона виписали з лікарні в США

Колишнього президента США Білла Клінтона в неділю виписали з лікарні, куди він вступив кілька днів тому з інфекцією, не пов'язаною з коронавірусом COVID-19, повідомляє Интерфакс-Украина.

За даними AP, екс-президента виписали з медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні в районі 8:00 за місцевим часом.

"Президента Клінтона виписали сьогодні з медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні. Його температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися", - йдеться у заяві лікарів медцентру, опублікованому представником Клінтона Анхелем Урень .

За даними лікарів, Клінтон відправиться додому в Нью-Йорк, де продовжить курс лікування антибіотиками.

Напередодні Уренья повідомив, що хворому необхідно залишитися в лікарні ще на ніч для отримання дози внутрішньовенних антибіотиків. При цьому, за його словами, всі показники здоров'я Клінтона "рухалися у вірному напрямку". Він зазначив, що екс-президент перебуває в хорошому настрої.

У п'ятницю президент США Джо Байден заявив, що поговорив з Клінтоном і побажав йому одужання.

Помічник Клінтона раніше в свою чергу повідомив, що екс-президента госпіталізували через урологічну інфекцію.

Клінтон потрапив до лікарні 12 жовтня і знаходився там в цілому п'ять днів.

Клінтон - 42-й президент США. Він займав пост глави держави на протязі двох президентських термінів - в 1993-1997 рр. і в 1997-2001 рр.