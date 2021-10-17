Зеленський прокоментував розслідування про свої офшори

Глава держави Володимир Зеленський вперше з моменту виходу розслідування матеріалів, здобутих з "Пандора-пейпер" про реєстрацію бізнесу на території офшорних країн відреагував на резонансний фільм, повідомляє Обозреватель.

Він не заперечує, що часи правління побіжного Віктора Януковича вимагали оптимізації податків, а також радий тому, що з 2019 року ніякого компромату на нього, як на президента, не знайшли.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу ICTV. Сам фільм український гарант з точки зору подачі оцінив середньо.

"Сюжет не дуже. Кажу, як фахівець в медійному бізнесі. Я радий, що товариш Порошенко (5 президент України, – Ред) не зміг знайти нічого проти мене, як президента, тому довелося підняти архіви. Нічого нового я про себе з цього фільму не дізнався. Все, чим я займався до 2019 року, людям відомо. Це були телепередачі "Вечірній квартал", серіали, успішні та не дуже.. смаки у всіх різні" , – вказав український гарант.

Також Зеленський не заперечує, що його ім'я може фігурувати в скандальних документах, оскільки у 2011 році економічна і політична ситуація в країні змушувала оптимізувати податки. Про це неодноразово згадували його конкуренти на президентських виборах у 2019 році, а тому у 2021 ця інформація не може бути сенсацією.