Смерть дипломата у Києві: стало відомо ім'я загиблого

Напередодні в Києві на дачному масиві Осокорки виявили загиблим дипломата. Ним виявився Віктор Крижанівський, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповiв співрозмовник у правоохоронних органах.

Віктор Крижанівський працював у дипломатичній службі з 1992 року. З 2010 року був послом України в Естонії, а з 2017 року - спеціальним представником України з придністровського врегулювання.

До призначення в Естонію дипломат також був спеціальним представником України в Придністров'ї.

Нагадаємо, 16 жовтня стало відомо, що в Києві на дачі в результаті падіння зі сходів загинув дипломат. Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть настала в результаті закритої черепно-мозкової травми.