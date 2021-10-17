Одеса переходить в "червону зону" з 18 жовтня

Одеса з понеділка, 18 жовтня, переходить в "червону зону" епідемічної небезпеки. Про це заявив мер міста Геннадій Труханов, повідомляє Интерфакс-Украина.

"З 18 жовтня Одеса входить в" червону "зону", - написав Труханів на своїй сторінці в фейсбук .

Він зазначив, що триває робота з підготовки відділень для пацієнтів з діагнозом COVID-19.

"Відповідають всім санітарним нормам палати загальної та інтенсивної терапії, нове високотехнологічне обладнання і інструментарій дають можливість надавати допомогу найважчим пацієнтам", - пояснив він .

Також мер повідомив, що за підсумками зустрічі з колективом міської лікарні №1 прийнято рішення про виділення ще 20 ліжко-місць на додаток до існуючих.

"Як і раніше гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку державної влади", - зазначив Труханов .

При цьому, градоначальник підкреслив, що міська влада надасть медичним працівникам всю необхідну підтримку.