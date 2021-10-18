18 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день жіночого щастя, Всесвітній день цукерок, Міжнародний день регулювання свого стільця, Всесвітній день обізнаності про менопаузу, Міжнародний день краватки, Європейський день паперового пакета, День європейського бобра, Європейський день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день легінсів, День обізнаності про розлади розвитку мови, повідомляє УНИАН.

У США - День Аляски, День супервичислень, День мультикультурного розмаїття, День шоколадного кексу, День без бороди, День очищення віртуального робочого столу, в Канаді - День особистостей, День помічника з охорони здоров'я, в Ізраїлі - День пам'яті Іцхака Рабіна, на Ямайці - День національних героїв, в Перу - Фестиваль "Сеньйор-де-Лурен", в Азербайджані - День Незалежності, у Великобританії - День Рогатого Бога Британії, в Польщі - День польської Пошти, День листоноші, в Замбії - День молитви, у Чилі - День прапора, в Японії - День міні-спідниці.

Пам'ятні дати 18 жовтня, річниці та події

У 1825 році в Англії була проведена остання державна лотерея.

У 1896 році в той час популярної в США газеті "Нью-Йорк Джорнел" з'явилися перші комікси.

У 1954 році був анонсований перший комерційний транзисторний радіоприймач - "Regency TR-1", спільно розроблений компаніями "Texas Instruments" і "Texas and Industrial Development Engineering Associates". Продажі приймача почалися в листопаді 1954 року.

У 1963 році був здійснений перший в історії політ кішки в космос. Чорно-біла Фелісетт є єдиним представником її виду, чий політ в космос достовірно підтверджений. Запуск кішки здійснив 18 жовтня 1963 року французький Навчальний І Науково-дослідний центр авіаційної медицини (CERMA).

Ракета-носій Véronique AG1 стартувала з космодрому Хаммагір і менш ніж за 15 хвилин піднялася на висоту 160 км. Тут відбулося відділення капсули з кішкою. Потім капсула на парашуті опустилася на землю, де була знайдена пошуковою командою.

Для контролю стану кішки під час польоту їй в мозок були імплантовані електроди. Після польоту вона була доставлена в CERMA, де її вивчали протягом двох-трьох місяців. Для подальшого продовження досліджень вона була приспана. Спочатку, для виключення особистого фактора в дослідженнях, всі кішки, які брали участь в космічній програмі Франції, імен не мали.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 жовтня вшановує пам'ять святої мучениці Харитини. Інші назви свята: "Харитинин день", "Вічна ткаля". У народі святу вважали покровителькою ткаль.

Що сьогодні не можна робити

Не варто надягати новий одяг, особливо на важливі зустрічі. Не залишайте незакінчених справ. Розрахуйтеся з усім, з чим можливо.

Прикмети на 18 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

безвітряна погода - до похолодання;

сніг не випав - зима настане нескоро;

на березах і дубах залишаються листя - зима буде суворою.

Іменини 18 жовтня

Іменини у Олексія, Петра, Дениса, Григорія, Юліана, Олександри і Тихона.