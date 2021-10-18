"Танці з зірками": хто покинув шоу після сьомого ефіру

17 жовтня відбувся екватор шоу "Танці з зірками". Учасники станцювали під улюблені хіти українських зірок, які ті виконали прямо на сцені проекту, повідомляє УНИАН.

У цьому ефірі перед учасниками стояв новий виклик. Вони виконали ті стилі танців, яких боялися найбільше. В результаті у зоні ризику опинились одразу 3 пари: Дмитро Каднай і Аліна Лі, Стас Горуна та Даніелла Преап, Джамала та Антон Нестерко.

Першою залишила шоу пара Джамали та Антона Нестерка.А другою з головного паркету пішла пара Стаса Горуни та Даніели Преап.

Відзначимо, що в цьому ефірі до трійки суддів Катерини Кухар, Макса Чмерковського і Влада Ями приєдналася співачка NK.

Балкон вела співачка Оля Полякова, яка раніше також брала участь в шоу, але так і не дійшла до фіналу.