Топ-5 брендів найпопулярніших комп'ютерів

Складено свіжий рейтинг популярності персональних комп'ютерів в світі за підсумками третього кварталу 2021 року. Лідером стала компанія Lenovo, яка продала 19,773 млн одиниць ПК, зайнявши 22,8% всього ринку, повідомляє Обозреватель.

Список склала аналітична компанія IDC. Друге місце зайняла компанія Hewlett-Packard, яка реалізувала за третій квартал цього року 17,597 мільйонів ПК, частка ринку – 20,3%. На третьому місці опинилася компанія Dell з 15,183 мільйона проданих комп'ютерів (17,5%).

Компанія Apple стала четвертим в світі брендом з продажу ПК. "Яблучні" комп'ютери були прочекати в кількості 7,645 млн (8,8%).

На п'ятому місці опинилася Asus – 6,028 млн (7%), на шостому – Acer, продавши 5,982 млн ПК (6,9%).

На частку інших виробників комп'ютерів довелося 16,7% частки ринку – 14,443 млн ПК. Загалом по світу продали 86,652 комп'ютерів.