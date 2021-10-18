Економіст передрік нову еру криптовалют

Регулювання не тільки не означає катастрофу для криптоіндустрії, а й життєво важливе для її перспектив, повідомляє Обозреватель.

Розвиток крипторинку почалося з етапу "інновації продукту". І якщо стейблкоїни хоча б частково регулюються, то інша частина крипторинку стала "Диким Заходом". Тепер криптовалюти входять у нову еру, в якій стануть альтернативою традиційним інвестиціям.

Як вважає професор економіки Єльського університету Олег Цивінський, хаос є головною перешкодою на шляху розвитку криптоіндустріі. Про це він написав у блозі для Project Syndicate. На думку Цивінський, чіткі правила гри необхідні, якщо галузь хоче залучити значні інституційні гроші.

Економіст впевнений: ера "вільної банківської справи" для криптовалют скоро припиниться. Його колега по Єльському університету Гері Б. Гортон і член Ради керуючих Федеральної резервної системи США Джеффрі Чжан навіть порівняли початковий етап розвитку "крипти" з періодом 1837-1862 років в США, коли кожен банк випускав свою валюту.

Він нагадав, що регулятори по всьому світу вже вживають жорстких заходів щодо криптовалюта. наприклад:

Китай заборонив всі операції в криптовалютах;

Сполучені Штати розглядають ряд заходів, спрямованих на стримування ринку цифрових активів;

Банк Англії розробляє вимоги до капіталу для фінансових установ, які ними володіють.

Цивінський вважає: криптовалюти стануть альтернативним класом активів, якщо виконати три умови. По-перше, дані мають стати чистими і надійними. По-друге, повинні бути проведені академічні дослідження, які допоможуть глибше зрозуміти криптовалюти як клас активів.