Погода в Україні: у деяких областях пройдуть дощі

Сьогодні, 18 жовтня температура на території України буде коливатися на рівні 12-17°. У північних, Волинській та Рівненській областях вдень пройде невеликий дощ, повідомляє Деловая столица.

Як повідомляють синоптики, температура в Україні буде коливатися на рівні 12-17°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Лише у північних, Волинській та Рівненській областях вдень місцями невеликий дощ, в інших регіонах – без опадів.

В Карпатах подекуди 0-3° морозу; вдень 8-13° тепла, на високогір'ї Карпат 4-9°

У Києві та Київській області можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 8-13°.