Курс валют НБУ на 18 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 18 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 17 жовтня, знизився до рівня 26.34 за 1 долар.
Євро подорожчав на 2 коп до 30.45 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 17 жовтня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 35.86 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 5 коп до 28.40 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.65 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.341 900
|EUR
|Євро
|30.446 000
|RUB
|Рубль
|0.366 580
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.856 600
|CHF
|Швейцарський франк
|28.397 900
|PLN
|Польський злотий
|6.653 800