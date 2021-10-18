Курс валют НБУ на 18 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 18 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 17 жовтня, знизився до рівня 26.34 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп до 30.45 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 17 жовтня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 35.86 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 5 коп до 28.40 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.65 за 1 польський злотий.