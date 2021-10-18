Сьогодні Apple проведе другу осінню презентацію

Сьогодні, 18 жовтня, компанія Apple проведе другу осінню презентацію своїх продуктів. За інформацією інсайдерів, цифровий гігант продемонструє оновлені версії MacBook Pro і Mac Mini. Також компанія може презентувати навушники AirPods третього покоління, повідомляє РБК-Украина.

Де і коли дивитися презентацію

Друга осіння презентація оновлених продуктів від компанії Apple розпочнеться о 20: 00 за київським часом.

У 2020-му році, через пандемію, цифровий гігант провів дві онлайн-презентації. Цього року компанія вирішила вчинити так само, тому не стала показувати всі новинки на першій презентації у вересні.

Захід під назвою Unleashed, що в перекладі означає "У відрив", транслюватиметься в режимі онлайн на сайті apple.com і в додатку Apple TV.

До речі, жовтнева презентація може бути не останньою в цьому році. За інформацією деяких джерел, Apple планувала провести три онлайн-конференції восени 2021 року.

Які новинки Apple показала у вересні

На першій осінній презентації Apple презентувала світу:

нові смартфони - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і Phone 13 Pro Max

оновлений смарт-годинник Apple Watch Series 7

iPad та iPad mini.

MacBook Pro вийде на новому процесорі

Найбільш очікувана новинка другої осінньої презентації - новий MacBook Pro, який вийде не тільки в новому дизайні, але і з новою начинкою. Модель буде випущена у двох розмірах - з екраном 14 і 16 дюймів. MacBook Pro отримають екрани mini-LED з кадровою частотою 120 Гц.

Очікується, що ноутбук стане більш плоским, матиме такі ж грані, як на iPhone 13, а також зменшену рамку дисплея.

Експерти прогнозують: сьогодні гігант представить ноутбук з новим ARM-процесором M1X, розробленим на базі Apple. Таким чином цього року компанія може повністю відмовитися від чіпів Intel, які використовувала раніше.

Новий чіп M1X буде набагато потужнішим, ніж M1, представлений минулого року. Центральний процесор M1X буде десятиядерним (M1 - восьмиядерний). Він складатиметься з:

восьми продуктивних ядер Firestorm (в M1 їх чотири)

двох енергоефективних ядер Icestorm (в M1 їх теж чотири).

Також компанія посилить графіку. Нові M1X будуть оснащені 16 або 32 графічними ядрами в порівнянні з сімома або вісьмома ядрами в M1. Вони забезпечать в 2-4 рази більше графічної продуктивності.

Очікується, що в новій версії Apple поверне гаджету магнітний порт для зарядки MagSafe, роз'єм HDMI і SD-картрідер.

Mac Mini теж стане потужнішим

Частиною сьогоднішньої презентації може стати оновлений високопродуктивний Mac Mini. Як повідомляють західні джерела, гаджет збільшить свою продуктивність, оскільки теж перейде на новий чіп M1X.

Також в ньому буде більше портів, ніж у попередній моделі - два порти Thunderbolt/USB 4 Type-C і два звичайних USB Type-A.

Навушники AirPods стануть схожими на Pro-версію

Напередодні першої осінньої презентації інсайдери повідомляли, що Apple презентує нові безпровідні навушники AirPods. Однак, цю новинку світ поки так і не побачив. За відомостями Bloomberg, гігант повинен представити нові навушники до кінця року. Ймовірно, шанувальники техніки Apple зможуть побачити їх вже сьогодні.

З чуток, зовні вони будуть схожі на AirPods Pro. Тобто розмір навушників буде менше, а чохол ширше. При цьому в новій версії залишаться вкладиші, а не вакуумні навушники, як в Pro-варіанті.

Шумозаглушення в звичайній версії не буде, але якість звуку має стати краще. За відомостями джерел, акумулятор зарядного кейса нових навушників може стати потужнішим на 20%.