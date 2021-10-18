Банки донесуть на підозрілі транзакції клієнтів: податки донарахують

В останні місяці різко почастішали випадки масового блокування банками грошових переказів солідних сум на карти клієнтів, які явно займаються підприємницькою діяльністю, але при цьому не оформлені як фізособи-підприємці (ФОП) або юросіб, повідомляє UBR.

Фахівці відзначають, дії таких осіб є незаконними, тому що ці карти не призначені для підприємницької діяльності.

Нагадаємо, що проведення такого фінансового моніторингу проводиться на підставі закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.

Де сидять "тіньові" торговці

Особливо багато подібних незареєстрованих підприємців серед інтернет-торговців різними товарами і послугами. Таких можна без зусиль знайти, наприклад, на майданчику Olx.ua, Prom.ua та ін.

Банки жорстко моніторять подібні транзакції і, в кінцевому рахунку, потім страждають самі власники карт: податкові органи складають акт на таку операцію, донараховуючи торговцю прибутковий податок, ЄСВ, військовий збір і штраф.

Експерти відзначають, що така сума може складати від 20 до 41% від суми транзакції.

Відзначимо, що, оформляючи карту, клієнт чітко вказує мету її відкриття. А також які транзакції він буде по ній проводити, приблизні обсяги платежів і т.д.

"Зрозуміло, якщо вам видається зарплатна картка, а по ній ви п'ять разів на день проводите переклади на загальну суму більше 100 тис. грн, то у банку виникають справедливі сумніви в їх законності, і він здійснює блокування карти", - підкреслив радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький.

Юристи, в свою чергу, також відзначають, що різні суми та операції блокуються постійно, і це зараз є "нормальною практикою".

"Клієнти, які з нами працюють, стикаються з цим практично кожен день. Особливо часто це трапляється з операціями, які пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю. Ми готуємо документи і відповіді банку, і операції розблокуються", - розповів керуючий партнер ЮФ "Наказ" Філіп Орлов.

Що вважають підозрілим

Підозрілі операції, як зазначає глава Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максим Тютюнников, обчислюються за допомогою системи автоматизації банку - "САБ".

Вона є комплексною системою фінансового моніторингу, яка перевіряє операції на суму, що перевищує 400 тис. грн.

"Всі інші операції перевіряються або шляхом штучного вибору, або якщо "САБ" виявила ризиковані або підозрілі критерії. Таких, до речі, налічується в цілому більше 73, і з ними можна ознайомитися в положенні про здійснення банками фінансового моніторингу", - говорить Тютюнников.

У цьому випадку банк може запросити документ, який повинен підтвердити походження цих грошей. Найчастіше таких документів немає, але, як зазначає Філіп Орлов, при такому запиті клієнт може заявити банку, що це все комерційні операції і фінустанова може це не перевіряти.

"Однак, якщо податкові органи виявлять в майбутньому незаконну підприємницьку діяльність, то виявиться, що ви просто обдурили банк", - попереджає юрист.

Заморожують гроші і "стукають" в податкову

Банки не надають інформацію податковим органам щодо руху коштів на рахунках, однак ті мають право отримати за запитом інформацію про відкриття рахунку в фінустанові, а інформацію про транзакції можна отримати тільки за рішенням суду.

Однак Максим Тютюнников зазначає, що в тому випадку, якщо клієнт не надав документальне підтвердження такої операції (переведення), то все-таки, "поморозивши" гроші деякий час у себе, банки подають відповідні документи для складання акту в податкові служби.

Як вважає Філіп Орлов, якщо такому підприємцю нарахують "штрафний" відсоток від сум, які надходили на рахунок протягом, наприклад, кількох років (а часто податкові органи так і роблять), то такі санкції можуть бути дуже значними.

"Важливо розуміти, що займатися підприємницькою діяльністю і отримувати дохід від неї, і при цьому не реєструвати свою справу офіційно - незаконно, просто не робіть так, і тут нічого особливо пояснювати", - відзначає юрист.

Чи перепишуть ціни на товари і послуги

Як зазначає голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, багато таких підприємців вже добре розуміють, що сильно ризикують, і справа може закінчитися не тільки стягненням великих податків і штрафів, а й кримінальним покаранням.

"Тому їм набагато простіше і безпечніше перейти на ФОП і спати спокійно. І я знаю, що так стали робити вже багато хто", - відзначає експерт.

Василь Невмержицький додає, якщо раніше такі "спіймані" недбайливі торговці потім, сплативши всі податки і штрафи, йшли з рідного банку і відкривали нові карти в інших фінустановах, поки знову, не були спіймані на тому ж, - вже зараз все-таки оформляються як "фопи" і продовжують працювати чесно.

З огляду на, що білий бізнес платить податків більше, то це може позначитися в кінцевому підсумку і на цінниках торговців. Але, як вважає Олексій Дорошенко, трапиться це тільки тоді, коли таких неоформлених бізнесменів "обілити" близько 80%.

"Сьогодні ж ціни на більшість товарів і послуг, як від оформлених, так і не від оформлених підприємців фактично дорівнюють. Багато демпінгують, аби швидко продати, і це зрозуміло. Так що і з цієї причини різкого підвищення цін не передбачається", - додає він.

Чесні шляхи для тіньових транзакцій

Якщо неоформлений підприємець побажає не ставати "фопом" або ще ким-небудь оформленим згідно із законом, то, за словами Максима Тютюнникова, є поради, які дозволять йому уникнути "всевидючого ока" банків і податкових органів:

Необхідно не допускати нетипове використання особистих розрахункових рахунків, які не характерні для попередньої історії отримання або переказу грошей. При відкритті нового рахунку в банку, клієнтом якого раніше людина не була, слід вказувати розмір щомісячного доходу, який буде хоча б приблизно прогнозованим. Не варто допускати щоденного проведення операцій на значні суми. Краще такі платежі здійснювати в заздалегідь обраний день, наприклад, кожну п'ятницю. Мати можливість підтвердити документально наявність отриманого доходу від такого виду діяльності, який буде еквівалентним або більшим, ніж суми фінансових операцій, за якими у банку виникли певні сумніви.

Це все, зрозуміло, стосується безготівкових операцій. Неоформленим бізнесменам все ж безпечніше здійснювати купівлю-продаж товарів і послуг у готівковій формі.