Гороскоп на 18 жовтня: для всіх знаків зодіаку

Стрільці у понеділок вирішуватимуть сімейні справи, а Водолії можуть провести цей день у дорозі. Левів очікують важливі зміни у житті, а Діви боротимуться за місце під сонцем. Терези отримають гроші, а Овни почнуть новий проект, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 18 жовтня. Хто познайомиться з приємними людьми, а у кого буде забагато справ, читайте у прогнозі.

Овен

Ви ніби розпочинаєте новий етап чи новий проект, і цей крок для вас несе радість, хоч і накладає додаткову відповідальність. Втім ви ще можете не усвідомлювати всіх нюансів, тож поки радієте новим можливостям.

Телець

Потрібно буде зробити чимало справ, зустрітися з безліччю людей, розмови з якими можуть бути не надто приємними, але ви змушені це робити, а ще – утримувати хороший настрій, бути продуктивними та врівноваженими.

Близнюки

Чимало часу сьогодні ви присвячуєте плануванню подальшого життя. Вам потрібно буде, хоч і дуже приблизно, але все ж уявити собі те, чого б ви хотіли, прописати кроки та способи досягнення, але головне – визначитися з цілями.

Рак

Знайомство з приємними людьми, що може перерости у близькі стосунки, тому уважно сьогодні ставтеся до будь-яких контактів, приглядайтеся до людей, що можуть стати потенційними партнерами.

Лев

Цей понеділок може стати відправною точкою у кількох важливих починаннях. Приміром, ви починаєте новий проект, ремонт, роботу на новому місці чи ще якийсь важливий етап, який потягне за собою й інші зміни.

Діва

Боротьба за місце під сонцем триває. Ви намагаєтесь проявити свої найкращі якості і довести собі та вашому оточенню, що маєте усі права та компетенції, щоб вважати себе найкращими. Головне – не втрачати голови і не перегинати палицю.

Терези

Отримувати гроші завжди приємно. І не важливо, зароблені вони чи подаровані, головне, що сьогодні у вас буде нагода насолодитися приємним звуком шелесту купюр – реальним чи віртуальним, і тут же трохи їх витратити у своє задоволення.

Скорпіон

Можливо, вам захочеться ще продовжити вихідні, бо ви просто банально не встигли відпочити і ви усілякими способами намагаєтесь сховатися від обов'язків та вирішення виробничих питань, може навіть візьмете відгул.

Стрілець

Сімейні справи можуть вам зіпсувати весь робочий день, але замість того, щоб працювати, ви будете вирішувати родинні питання чи проблеми ваших рідних – близьких чи далеких, а може ще й питання друзів.

Козеріг

Настрій у вас сьогодні чудовий, ви підпадаєте під вплив інших людей, які перебувають у радісному піднесенні, і ви ніби заряджаєтесь від них позитивом і починаєте бачити світ під зовсім іншим кутом зору.

Водолій

Є вірогідність провести цей день у дорозі, але ви будете не надто активними, навіть навпаки, ви перебуваєте у постійному очікуванні. За вікном змінюються пейзажі, а ви сидите і намагаєтесь себе чимось зайняти.

Риби

Понеділок обіцяє бути важким фізично. Чи то після довгих вихідних ви відвикли працювати, чи то забагато справ за ці дні накопичилося, і вам потрібно буде їх усі інтенсивно розгрібати та дуже швидко вирішувати.