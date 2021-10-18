Важливі продукти подорожчають в середньому на 40%

Енергетична криза в Європі опосередковано вдарить по гаманцю кожного українця. Як мінімум - подорожчають продукти, оскільки підскочила вартість енергоносіїв, повідомляє UBR.

Більш того, додасть в ціні та їжа, яку громадяни звикли вважати найбільш доступною. Головним чином подорожчають продукти, для виробництва яких використовують теплиці.

Світові ціни ростуть на все енергоносії - нафту, вугілля і газ. При цьому нещодавно подорожчання блакитного палива побило рекорд. Ціни 7 жовтня досягли $1,9 тис. за тис. "кубів". І хоч через пару днів газ стрімко подешевшав до $1 тис. за тис. куб., такі цінові «гойдалки» на ринку все одно позначаться на купівельній спроможності українців.

Чому виростуть цінники в магазинах

Подорожчанню продуктів сприятимуть два чинники:

перший - опосередкований і менш відчутний для покупців - змусить аграріїв піднімати ціни на продукти через подорожчання добрив і кормів, для випуску яких теж потрібна енергетика;

другий - пряме підвищення цін на енергоносії при виробництві продуктів.

Яскравий приклад - хліб. Для його виробництва необхідні як добрива, так і газ. Блакитне паливо використовується на всьому циклі: від просушування і зберігання зерна на елеваторах до власне випічки. Правда, відзначає директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, до кінця року подорожчають практично всі позиції.

"Будь-яка переробка передбачає використання енергоносіїв. На птахофабриках для підтримки тепла їх теж використовують. Що ж стосується залежності цін на носії і продукти, то вона не настільки пряма, як прийнято думати. Подорожчання завжди буде стримувати купівельна спроможність населення", - підкреслив експерт.

Він також наводить такий приклад. Нещодавно Держстат опублікував дані по інфляції за три квартали. Індекс інфляції склав 11%. Але паралельно за той же час він оприлюднив індекс цін виробників (наскільки виросли витрати підприємців на придбання сировини, комплектуючих і енергетики) - 41%.

"Це означає, що найближчим часом товари, вироблені на 41% дорожче, прийдуть до нас на полиці. Це не означає, що все подорожчає на 41%. Щось - більше, щось - менше. Але підстави для зростання цін на продукти вже закладені. Енергоносії - всюди. Навіть для розвезення продуктів по магазинах потрібно паливо", - говорить він.

Кондитерські вироби подорожчають вдвічі

Ціни на хлібобулочні вироби підскочать однозначно. І, швидше за все, така тенденція триватиме і в наступному році. Плюс до всього існує ризик, що у 2022-му виникне дефіцит зернових через дорожнечу і недостачі мінеральних добрив. Менше зберуть зернових - за вироби доведеться платити більше.

За прогнозами Олега Пендзина, вартість хлібобулочних виробів в Україні буде і у 2022-му підвищуватися на 1,5% щомісяця. При тому, що торти можуть подорожчати взагалі вдвічі. Пекарі будуть частину витрат з соціальних сортів хліба (продукту масового споживання) перекидати на ті самі тістечка і торти. Вони так роблять завжди, запевняє експерт.

"Наприклад, якщо за минулий рік ціни на хліб зросли на 18%, то на торти - на 80%. Але в таких виробах сидять не тільки енергоносії, а й цукор, що подорожчав на 90%, і соняшникова олія, яка теж подорожчала на 90%. Плюс до всього - виросла зарплата", - підкреслив директор "Економічного дискусійного клубу".

В Україні близько 90% великих і майже всі малі хлібопекарські підприємства виробляють хлібобулочні вироби, використовуючи в якості палива газ. У структурі енергоспоживання таких підприємств 60% припадає на газ і тільки 40% - на електроенергію.

Найближчим часом частка енергоресурсів у виробництві виробів підросте з 5-7% до 15-20%.

Тепличні овочі також злетять в ціні. Надія - на імпорт

Глава експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук звертає увагу, що вже давно всі тепличні господарства перейшли на опалення газом. І при сьогоднішній вартості цього виду палива ряд підприємств просто може закритися. В такому випадку залишається лише одна надія - на імпорт.

"При такій ціні газу бізнес змушений буде продавати свої культури по захмарній вартості для покупця. Попит впаде, підприємства зупиняться. Ймовірно, ми побачимо стрибок імпорту. Йдеться в першу чергу про помідори і огірки. Рівень зростання цін прогнозувати складно, тому що неясно, наскільки імпорт покриє дефіцит", - стверджує він.

А імпортери будуть зацікавлені в тому, щоб отримати в Україні надприбуток, встановлюючи максимально допустимі для нашого ринку ціни.

Словом, варто очікувати подорожчання тих продуктів, які українцям здавалися традиційно недорогими, але які вимагають теплого режиму вирощування. Навіть - кропу, грибів і петрушки.