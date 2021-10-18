У Росії учень влаштував стрілянину в школі

Учень влаштував стрілянину в школі в селищі Сарс у Пермському краї РФ, постраждалих немає. Про це в понеділок повідомив джерело в правоохоронних органах, повідомляє ТАСС.

"У Пермському краї в селищі Сарс учень прийшов до школи з вогнепальною зброєю. Він встиг один раз вистрілити з нього в стелю. У момент події в навчальному закладі перебувала тільки вахтерка, вона не постраждала" , - сказав співрозмовник агентства.

Школяра затримали. Мотив його вчинку з'ясовується. Також встановлюється тип зброї, з якої велася стрілянина.

Інформацію підтвердили в ГУ МВС.

У прес-службі регіонального міністерства територіальної безпеки повідомили, що стрілка знешкодив директор. Він умовив учня віддати йому зброю.

"Учень знаходився в стані емоційного розладу. Директор школи відвела дитину в кабінет і після розмови з учнем переконала його віддати їй зброю", - йдеться в поширеному повідомленні.

"Сьогодні близько 08:00 (6:00 за Києвом) в відділ поліції Октябрського міського округу Пермського краю надійшло повідомлення про те, що в школі неповнолітній зробив два постріли зі зброї в стіну і стелю. В результаті події ніхто не постраждав. Підліток затриманий. Ним виявився учень шостого класу цієї школи. Встановлюються мотиви його вчинку і джерело придбання зброї" , - розповіли у відомстві.

В адміністрації Октябрського міського округу розповіли, що родина школяра, який відкрив стрілянину, благополучна, на обліку не перебувала. Інші обставини події з'ясовуються.