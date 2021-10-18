У Україні виріс попит на нові електрокари

В Україні з початку року першу реєстрацію отримали 6100 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 7% більше показника минулого року. При цьому частка б / у авто з-за кордону склала 88% проти 92% роком раніше, повідомляє Судово-юридична газета.

У вересні 2021 року первинний ринок електрокарів був представлений 893 од. транспорту. З них 145 - нових машин (+ 60% в порівнянні з вереснем 2020 року) і 748 - уживаних (+ 18%).

За даними асоціації, в минулому місяці було встановлено рекорд за кількістю нових електромобілів, перевищивши найбільший до цього показник серпня 2021-го (144 нових BEV).

П'ятірка найпопулярніших нових електрокарів на ринку складається з:

Nissan Leaf - 28 нових реєстрацій у вересні;

Hyundai Ioniq - 12 од .;

Nissan Sylphy - 11 од .;

JAC iEVS4 і Porsche Taycan - по 10 од .;

BMW i3 і Mercedes-Benz EQC - по 9 реєстрацій.

Примітно, що серед старих електрокарів першість утримує Leaf з показником 174 авто у вересні. На другому місці в рейтингу б / у BEV - Tesla Model 3 (95 реєстрацій). Третє місце - Renaut Zoe (48 од.), Четверте - Volkswagen е-Golf (39 од.), П'яте - Chevrolet Bolt (37 од.).