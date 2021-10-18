Що очікується на валютному ринку в понеділок

Сьогодні міжбанківський валютний ринок﻿ повертається до повноцінної роботи після довгих вихідних.

Стартує період сплати податків до бюджету; це означає, що експортери збільшать пропозицію валюти, а імпортери будуть пильно стежити за діями Національного банку. У разі, якщо тактика, яку регулятор використовував минулого тижня, буде застосовуватися і сьогодні, вони також збільшать покупки, тому що буде зрозуміло, що чекати сильного зниження курсу долара не варто. Якщо ж Нацбанк вирішить зробити паузу і не буде жорстко стримувати зміцнення гривні, долар може подешевшати на кілька копійок.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,34/26,40 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Попит на готівковий долар на довгих вихідних, за свідченням операторів валютного ринку, був досить пристойний, що призвело до зростання ціни: вранці четверга 14 жовтня його продавали по 26,39-26,40 гривень, а в суботу 16 жовтня - вже по 26, 44-26,47 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,43-26,45 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку. Якщо котирування безготівкового долара продовжать зниження, подешевшає і готівковий «американець».

Євро на FOREX минулої п'ятниці зробив чергову спробу вирости, але зміг піднятися лише до позначки 1,1618 долара. Вранці понеділка він знову падає і вже опустився до 1,1577 долара. Готівковий євро за довгі вихідні також подорожчав: вранці четверга 14 жовтня його продавали по 30,47-30,50 гривень, а в суботу 16 жовтня - вже по 30,55-30,57 гривень. Сьогодні продаж стартує з 30,50-30,55 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є передумови для зниження ціни євро на кілька копійок.

Російський рубль минулої п'ятниці зміцнився до 70,90 рублів за долар на тлі зростання світових цін на нафту до трирічних максимумів. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 71,00-71,10 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці за вихідні подорожчав з 3,63-3,65 до 3,66-3,68 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть в межах 3,65-3,68 гривень за 10 рублів.