Коли світ вийде з пандемії коронавірусу: прогноз ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге припустив, що пандемія коронавірусу може закінчитися у світі вже в наступному році. Однак при цьому хвороба продовжить існувати, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив ефірі телеканалу СТВ.

"Я оптиміст, вважаю, що в наступному році ми вийдемо з пандемії, але, звичайно ж, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити. Але ви знаєте, це як і з грипом. Є вакцини від грипу. Кожен рік вони злегка адаптуються під нові штами, і люди вакцинуються - і все нормально" , - розповів Клюге.

За його словами, у кожній країні система охорони здоров'я має відігравати першочергову роль, щоб пандемія не повторилася.

Він пояснив, що наразі світу необхідно, щоб 80-85% його населення було вакциновано від COVID-19.

"У 35 з 53 країн, які входять до Європейського регіону ВООЗ спостерігається плато по вакцинації, тобто кількість вакцинованих людей більше не росте" , - зазначив глава європейського бюро ВООЗ.

Він додав, що ВООЗ провела дослідження поведінкових моделей населення, щоб зрозуміти, хто не хоче щеплюватися і з якої причини.

"Ми з'ясували, що люди не обов'язково категорично проти вакцинації. Швидше, у людей є питання, на які вони хочуть отримати відповіді. Наприклад, раніше вакцина розроблялася роками, а ця вакцина була розроблена дуже швидко, чи дійсно вона безпечна? Так, вакцини пройшли всі процедури перевірок, і вони безпечні" , - резюмував Клюге.

Автор: Марія Кучерявець