Помилилися 108 раз: чим небезпечна ситуація з РНБО і "злодіями в законі"

Секретар Радбезу Олексій Данілов заявив, що в рішенні РНБО, яке стосувалося санкцій щодо злодіїв у законі, була допущена помилка щодо 108 осіб. І це не вперше, коли санкції накладаються помилково, повідомляє Depo.ua.

Нагадаємо, у травні Зеленський оголосив про санкції проти 557 злодіїв у законі. 542 особи – іноземці, 15 – громадяни України. Через кілька тижнів троє з тих, кого внесли у цей санкційний список, оскаржили рішення РНБО в Окружному адміністративному суді Києва. Зокрема, йдеться про уродженців Чеченської Республіки та громадян Росії. Нині ж виявилося, що помилилися аж із 108 особами.

Заява Олексія Данілова викликала значний резонанс. Радник голови президентського Офісу Андрія Єрмака Михайло Подоляк нагадав, що при підготовці матеріалів для Радбезу порушення допустили співробітники МВС, коли відомство очолював Арсен Аваков. За словами Подоляка, на цей час в повному обсязі встановлюються конкретні обставини, як допускалися порушення, і перевіряється, чи були вони умисними.

"Ця перевірка ще не закінчилася" , – зазначив він і додав, що згодом РНБО проінформує про результати перевірки.

Аж тут учора надійшло уточнення від самого Данілова: помилки були допущені під час транслітерації прізвищ, втім, зараз їх вже виправили. Винні у допущенні помилок, за словами секретаря РНБО, покарані. А одна особа таки опинилася у списку помилково. Санкції щодо цієї людини вже зняли.

Раніше схожу позицію озвучив ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало. За його словами, до санкційного списку злодіїв помилково нікого не вносили. Він пояснив, що кримінальні авторитети часто мають по кілька паспортів, де може відрізнятися навіть на одну літеру правопис прізвища або ж дата народження.

Тому на засіданні РНБО 15 жовтня провели уточнення щодо правильності написання прізвищ фігурантів списку. Такі зміни Тракало назвав косметичними. При цьому він зауважив важливу деталь: всі проекти рішень готує апарат РНБО. Тобто, частина провини за помилки лежить на апараті Радбезу.

Що не так в цій історії

Здавалося б, після роз’яснення Тракала і Данілова скандал навколо внесення з помилками до санкційного списку 108 злодіїв у законі мав би вщухнути. Проте, по-перше, незрозуміло, навіщо секретар РНБО взагалі про це розповідав, якщо мова йшла лише про уточнення прізвищ і дат народження - технічні помилки. Адже виходить, що через нехлюйство виконавців постраждав імідж президента, якому на підпис підсунули сирий документ.

По-друге, навіщо Подоляк перевів стрілки на МВС, коли саме апарат Радбезу є кінцевим виконавцем, який готує рішення. По-третє, йдеться про помилки не щодо однієї чи двох осіб, а про понад сотню. В оприлюдненому переліку багато громадян Росії, тобто, про яку транслітерацію взагалі може йти мова? Там є й шестеро громадян України. Зокрема, Сергій Лисенко, відомий у кримінальних колах як Лера Сумський. Що МВС й апарат РНБО примудрилися переплутати у його випадку, загадка.

Зради додала ще й депутатка з "Голосу" Олександра Устинова. Вона заявила, що окремих персонажів зі списків при їхньому формуванні начебто виключили за гроші, а інших внесли навмисно. Буцімто, так там опинилися чеченські добровольці. Про перевірки щодо дев’ятьох осіб казав і Данілов. Проте 9 – це не 108. А заяви стосовно косметичних помилок взагалі ставлять під сумнів слова Устинової про зумисне фальшування списків.

Та найважливіше в цій історії, що вона проявила проблему, про яку вже неодноразово говорилося: позасудові рішення про санкції дуже небезпечні, незалежно, стосуються вони наших громадян, чи іноземців.

Одна справа, коли санкції застосовуються до осіб, причетних до російської агресії проти України, до тих, хто створює загрози національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності, сприяє терористичній діяльності. Зовсім інша, коли йдеться про контрабандистів, кримінальних авторитетів чи бізнесменів, яких підозрюють у веденні сумнівної підприємницької діяльності. Стосовно них мають бути вироки суду, а не підміна цих вироків рішеннями РНБО.

Те, що сталося зі списками злодіїв у законі – закономірний результат політики нинішньої влади, коли когось, найчастіше заради піару, ще й склавши документ абияк, вибірково оголошують в чомусь винним. Так само вибірково (не виключено, за чималі гроші) потім можна зі списків виключити. Пояснивши рішення перевіркою, яка не довела попередніх висновків. Зрозуміло, що це підриває довіру громадян як до РНБО, так і до держави в цілому.

До речі, чим обертаються для українців помилки Радбезу наочно показує історія киянки Ольги Калініної. Вона не злодійка і не контрабандистка, а молодша наукова співробітниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, яка потрапила під санкції лише тому, що її прізвище, ім'я та по батькові збігаються з П.І.П. жінки, яка у 2014 році сприяла псевдореферендуму в Криму. Пані Калініна потрапила під санкції у 2018 році і цілий рік доводила, що сталася прикра помилка. У 2019 році її зі списків викреслили, але у 2021-му знову внесли, а рахунки в банках заблокували.

Тож навіть дивно, що нікого з тих, хто випадково потрапив до списку злодіїв в законі, не затримали за цих півроку, наприклад, під час перетину кордону. Бо сиділи б вони десь у СІЗО і доводили, що їх також з кимось переплутали.