Мінус 200 мільйонів: Реал не привезе до Києва "збитих льотчиків"

Мадридський Реал опублікував заявку на матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря. Іспанці зіграють без своїх дорогих футболістів, повідомляє Сегодня.

Поєдинок пройде в Києві в НСК "Олімпійський" у вівторок, 19 жовтня. Реал сьогодні прибуде в столицю України.

Карло Анчелотті включив в заявку на матч 22 гравців. До списку не потрапили Еден Азар, Гарет Бейл, Іско і Дані Карвахаль. Зате повернулися в стрій Марсело, Ферлан Менді і Давид Алаба.

Відзначимо відсутність таких зірок як Еден Азар, Гарет Бейл, які свого часу обійшлися клубу більш ніж в 200 мільйонів євро, але ці футболісти вже давно нагадують лише бліду тінь самих себе.