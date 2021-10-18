У Зеленського оцінили можливість дострокових виборів президента

У правлячій команді оцінили можливість дострокових виборів президента. Поки таких планів немає, повідомляє РБК-Украина.

Дата чергових виборів президента - 31 березня 2024 року. Тобто, після парламентських. Однак, в українських політичних реаліях набагато вигідніше провести парламентські вибори після виборів голови держави, на хвилі успіху переможця.

"Дострокові вибори потрібні, коли є якась криза, яку можна вирішити тільки таким шляхом. Зараз таких криз немає, дострокові президентські вибори просто недоцільні" , - сказав співрозмовник в ОП.

Однак, Виборчий кодекс прямо забороняє голові держави, чиї повноваження достроково припинилися, іти на наступні вибори.

"Якщо ми почнемо цю норму міняти, то абсолютно кожен здогадається, що ми задумали" , - сказало джерело.

Автор: Уляна Безпалько