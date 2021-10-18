Зонд "Нові горизонти" виявив за орбітою Плутона дві подвійні системи астероїдів

Зонд NASA New Horizons подорожує космічним простором уже понад 15 років. Автоматична міжпланетна станція побувала біля Юпітера та вперше в історії досягнула Плутона. Завдяки цьому ми маємо змогу насолоджуватися високоякісними фотографіями далекої карликової планети. Далі почалася розширена місія.

Першим на шляху "Нових горизонтів" трапився об'єкт Поясу Койпера під назвою Арракот, біля якого зонд пролетів практично впритул та зміг зробити якісні фотографії далекого червонуватого об'єкта.Ще у вересні 2018 року автоматична міжпланетна станція (АМС) дистанційно дослідила об'єкти під назвою 31JY 2011 та OS393 2014. Ці далекі тіла були відкриті, як зрозуміло з індексу, заздалегідь з допомогою наземних спостережень. Дослідження показало, що об'єкти цікавіші, ніж вважалося та являють собою дві подвійні системи.

Детальніше про далекі об'єкти Пояса Койпера

Як зазначалося, обидва виявлені об'єкти є подвійними системами. Тобто кожен з них складається з двох тіл, які обертаються навколо барицентра – спільного центра мас:

31JY 2011 – обидва тіла об'єкта обертаються на відстані 200 кілометрів один від одного. Розмір кожного фрагмента складає приблизно 50 кілометрів у діаметрі. На момент знімання об'єкт був розташований на відстані приблизно 22,4 мільйона кілометрів від апарату.

OS393 2014 – обидва тіла об'єкта обертаються на відстані 150 кілометрів один від одного. Розмір кожного фрагмента складає приблизно 30 кілометрів. На момент дослідження "Новими горизонтами" об'єкт був розташований на відстані приблизно 13,4 мільйона кілометрів від автоматичної станції.

Обидві подвійні системи, як вважають вчені, є представниками популяції так званих класичних об'єктів Поясу Койпера. Тобто вони виникли ще на початковому етапі формування Сонячної системи й з того часу майже не змінилися. Виявлення та дослідження таких об'єктів дозволяє вченим краще зрозуміти історію та динаміку формування та взаємодії планетеземалів та інших об'єктів.

Не дивлячись на те, що на тепловізорних фотографіях, зроблених апаратом, не видно кожен з елементів подвійних систем, науковці впевнено стверджують це. Річ у тім, що об'єкти на фото виглядають видовженими у порівнянні з фоновими зірками. Комп'ютерне моделювання, проведене після відкриття, показало, що це з високою ймовірністю саме двійкові системи.

Тепер АМС New Horizons досліджує ще один об'єкт, який уже не схожий на подвійну систему.