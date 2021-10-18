Туніс скасував карантин для туристів

Туніс скасував карантин для туристів

Міністерство охорони здоров’я Тунісу послаблює антикоронавірусні обмеження та знімає семиденний карантин для іноземних туристів, які подорожують чартерними або регулярними рейсами за лінією туроператора, повідомив офіс з туризму республіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з помітним покращенням епідемічних показників у Тунісі міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення пом'якшити умови прийому пасажирів, що прибувають на територію Тунісу, з 16 жовтня. Відвідати республіку без карантину можна у разі пред'явлення ПЛР-тесту або сертифіката вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в турофісі, пасажири-нерезиденти, які прибувають до Тунісу чартерними рейсами або регулярними рейсами (на блокових місцях) у рамках організованих поїздок (турпакет), звільняються від семиденного карантину, якщо пред'являють ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, під час реєстрації на рейс в аеропорту. Від тестування звільняються діти до 12 років.

"Тест ПЛР не потрібно здавати щепленим туристам, які завершили вакцинацію не менше ніж за 14 днів до прибуття в Туніс і мають відповідний сертифікат", - пояснили у відомстві.

Перед поїздкою мандрівники мають заповнити спеціальну декларацію здоров'я. В аеропорту після прибуття пасажирів очікують вибіркові експрес-тести на антиген. Мандрівника з виявленим позитивним тестом буде відправлено на ізоляцію до спеціального центру.

В офісі з туризму Тунісу додали, що всі мандрівники повинні мати при собі підтвердження бронювання та оплати організованого туру (ваучера), дотримуватися правил організованих груп з моменту прибуття до Тунісу, а саме: розміщення та пересування за межами туристичних об'єктів лише туристичним транспортом. Також від туристів вимагають суворого дотримання санітарних норм.

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