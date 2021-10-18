Податок на нерухомість зросте

Податок на нерухомість в Україні зросте на 20% з настанням 2022 року, повідомляє ТСН.

У Кабінеті Міністрів повідомили, що це відбудеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Саме до неї прив'язаний податок.

У 2021 році податок на нерухомість розраховували, виходячи із зарплати в 4723 гривень. У 2022 році за основу братимуть зарплату в 6 тисяч гривень.

Максимальна ставка податку становить півтора відсотка від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. Тому з наступного року власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів платитимуть від 90 гривень за кожен зайвий метр.