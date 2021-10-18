Ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні роки

Світові ціни на нафту прискорили зростання до 1%, при цьому вартість нафти марки Brent піднялася вище позначки в 86 доларів за барель вперше з 4 жовтня 2018 року, свідчать дані торгів, повідомляє Oilpoint.

Станом на 9:06 за Києвом ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent склала $85,75 за барель, що на $0,89 (1,05%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. В моменті вартість бареля перевищувала $86.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу $83,51 за барель, що на $1,23 (1,49%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

Ціни на нафту зростають у понеділок вранці на тлі перспектив зростання попиту.