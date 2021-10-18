Невакциновані мають в 11 разів вищий ризик померти від "Дельти"

Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Дельта-штаму коронавірусу, повідомляє Голос Америки.

Про це заявили Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC).

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження, зауважує ABC News.

При цьому 90 тисяч смертей у США, спричинені коронавірусом із червня по вересень в умовах послаблення пандемічних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією, йдеться в дослідженні Kaiser Family Foundation. Коронавірус став другою за поширеністю причиною смертей у цей період у США після серцево-судинних хвороб.

Лише 66,5% американців, старших за 12 років, повністю щеплені від COVID-19, свідчать дані CDC. У США пандемія забрала 724 тисячі життів, у світі цей показник сягнув майже 4,9 мільйонів, свідчить статистика Університету Джонса Гопкінса.