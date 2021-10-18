Названі найпопулярніші автомобілі в TikTok

Ресурс Uswitch склав рейтинг найбільш переглядаються в TikTok автомобільних марок і моделей, повідомляє Судово-юридична газета.

Трійка по брендам виглядає так: BMW (17,6 млрд переглядів), Mercedes-Benz (9,1 млрд) і Lamborghini (8,3 млрд).

Також в десятку найбільш популярних брендів увійшли Tesla, Audi, Ford, Honda, KTM, Ferrari, Jeep.

Найпопулярнішою машиною в новій соцмережі став Ford Mustang. Першу модель з таким ім'ям бренд випустив в далекому 1962-му, а в 2021-м ролики з «Мустангами» всіх поколінь в ТікТоке подивилося 3,9 млрд чоловік. Nissan GTR і Toyota Supra відстали ненадовго, набравши по 2,8 млрд переглядів.

Під ними в хіт-параді зумерскіх Авторадіо - Chevrolet Camaro, Range Rover, Honda Civic, Lamborghini Huracan, Subaru WRX, Lamborghini Aventador, Tesla Model 3.