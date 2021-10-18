У Польщі пройшла акція солідарності з білоруськими мігрантами

У центрі Варшави у неділю 17 жовтня пройшла акція солідарності з нелегальними мігрантами, що намагаються потрапити до Польщі через Білорусь﻿. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Деловая столица.

Акцію організували близько 30 феміністичних груп. Хода почалася близько 14:00 від кругового перехрестя Шарля де Голля.

На транспорантах можна було бачити гасла "Зупиніть тортури на кордоні", "Приймати мігрантів, завертати расистів", "Ваша гідність?" і т. д.

"Ваша гідність?"

"Ця акція — майданчик для тих, хто не погоджується з тортурами, депортаціями та скандальними діями польської влади щодо людей, які шукають притулку в Польщі та відчувають злість, відчай, безпомічність і приниження" , — написали організатори в соцмережах.

"Ця акція — майданчик для тих, хто не погоджується з тортурами..."

На акції представники феміністичних ініціатив у своїх промовах критикували запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах. Деякі заявили, що Польща своїми діями "прирікає мігрантів на смерть" .