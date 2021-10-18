Саакашвілі складно ходити – лікар

Саакашвілі складно ходити – лікар
Фото: facebook

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе після відвідування екс-президента Грузії в тюрмі розповів про його стан. Про це, посилаючись на грузинські ЗМІ, повідомляє Букви.

Кипшидзе заявив, що моральне самопочуття Саакашвілі чудове. Однак, він ледве ходить і відчуває сильну слабкість.

При цьому, Кастерідзе стверджує, що зараз необхідності для госпіталізації Саакашвілі немає.

"Моя порада та рекомендація - консиліум повинен зібратися десь у вівторок. Лікарі повинні сказати, що робити далі", - сказав лікар ув'язненого.

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