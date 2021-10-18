Саакашвілі складно ходити – лікар
Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе після відвідування екс-президента Грузії в тюрмі розповів про його стан. Про це, посилаючись на грузинські ЗМІ, повідомляє Букви.
Кипшидзе заявив, що моральне самопочуття Саакашвілі чудове. Однак, він ледве ходить і відчуває сильну слабкість.
При цьому, Кастерідзе стверджує, що зараз необхідності для госпіталізації Саакашвілі немає.
"Моя порада та рекомендація - консиліум повинен зібратися десь у вівторок. Лікарі повинні сказати, що робити далі", - сказав лікар ув'язненого.