Саакашвілі складно ходити – лікар

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе після відвідування екс-президента Грузії в тюрмі розповів про його стан. Про це, посилаючись на грузинські ЗМІ, повідомляє Букви.

Кипшидзе заявив, що моральне самопочуття Саакашвілі чудове. Однак, він ледве ходить і відчуває сильну слабкість.

При цьому, Кастерідзе стверджує, що зараз необхідності для госпіталізації Саакашвілі немає.