Стіна з кімнатних рослин: як ефектно оживити інтер'єр за допомогою зелені

Озеленення квартир і будинків стає все більш популярним прийомом в дизайні інтер'єру. Найчастіше можна побачити горщики з кімнатними рослинами на підвіконні і в інших місцях будинку. Рідше зустрічаються підвісні корзини з квітами, а ефектні живі стіни з рослин і зовсім можна порахувати екзотикою, повідомляє Профиль.

Щоб зробити стіну з квітів, потрібно знати, яких вони бувають видів. А також необхідно правильно підібрати рослини.

Модульні фітостени

Вони збираються з декількох готових елементів, які можна купити в профільних магазинах. Такі стіни являють собою каркас, на якому закріплені плоскі ємності з субстратом, розбиті на посадочні осередки. Модулі обладнані автоматичною системою поливу. Незважаючи на те що це може виявитися досить дорогим задоволенням, з модулів виходять гарні живі картини.

модульні фітостени



Повстяні стіни з рослин

Цей варіант більш доступний. На непроникну основу, наприклад, з дерева або пластика, оббитого плівкою, фіксуються кишеньки з такої тканини, як повсть. Вона добре тримає субстрат, пропускає воду і не схильна до гниття. Внизу стіни встановлюється ємність для збору зайвої води. Полив тут також можна зробити автоматичним.

В якості одного з варіантів - повстяні кишеньки нашиваються на тканину, і вона натягується на будь-яку опору. Така стіна може бути двосторонньою і використовуватися як повноцінні ширми або перегородки. Головне, щоб основа була міцна.

Вертикальне озеленення з повстю



Контейнерні живі стіни

Це будь-які полки і стелажі, на яких розміщаються горщики з рослинами. Можна також використовувати саморобні короба, розбиті на квадратні осередки, куди висаджуються квіти. Для цього варіанту необхідні рослини з великою масою листя, щоб приховати горщики і дерев'яну основу.

Контейнерні живі стіни



Які рослини підійдуть для живої стіни:

Ампельниє. Оптимальна різновид рослин для контейнерної і повстяної стіни. Можна використовувати такі рослини, як Хойя, спатифиллум, плющевидной філодендрон, хлорофітум, сциндапсус;

Сукуленти і почвопокровнікі. Вони добре підходять для сухих приміщень і фітокарантин. Красиво будуть виглядати молодило, седум, очиток, глуха кропива, чебрець, мох;

Декоративний виноград. Підійде для контейнерів і фітостен.

Деякі використовують навіть спеціальні сорти полуниці. При правильному догляді вона дає не тільки багато зелені, а й плоди. Незалежно від різновиду рослини потребують додаткової системі освітлення.