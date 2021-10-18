Речник Зеленського назвав Медведєва "завідувачем політичним цвинтарем"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв є "завідувачем політичним цвинтарем", а його стаття з випадами в бік України є лише спробою нагадати про себе, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив речник президента України Володимир Зеленського Сергій Никифоров в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Головне питання, яке я сам собі ставлю: не як ми можемо відреагувати, а чи треба реагувати взагалі? Оскільки, хто такий Медведєв зараз? У російській політиці вся його роль зводилася до того, щоб гріти крісло Володимира Путіна між двома його президентськими термінами. Зараз він — завідувач "політичним цвинтарем", Радою безпеки Російської Федерації, яка абсолютно ні на що не впливає" , — сказав речник.

Тому, продовжив він, стаття Медведєва про Україну може бути спробою "якось нагадати про себе, про те, що він взагалі є, цей Дмитро Медведєв".

"Бо інакше, як крім таких випадів, про нього вже ніхто не пам'ятає, а в самій Росії над ним відверто знущаються" , — додав Никифоров.

Він зазначив, що якщо текст статті санкціонувала російська влада, "тоді це сумна і жалюгідна ситуація щодо рівня політичної дискусії в Росії".

"Якщо це не санкціоновано вищим керівництвом Росії, тоді це просто хамство, це якась маячня" , — заявив речник президента.

Він також позитивно оцінив відсутність публічної реакції українських лідерів на цю статтю, "тому що це б означало якусь суб'єктивізацію Медведєва".

"Його вже всі забули, це його спроба нагадати про себе, але вона провалилася, тому що офіційно на неї ніхто не відреагував. І це добре, мені здається, це правильно" , — вважає Сергій Никифоров.

11 листопада російське видання "КоммерсантЪ" опублікувало статтю Дмитра Медведєва "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом". У цілому вона була присвячена тому, що Росія не буде вести переговори з нинішнім керівництвом України та чекатиме на нового президента.

При цьому Медведєв опустився до прямих образ, порівнюючи Володимира Зеленського з "євреєм на службі в СС", називаючи Україну "васалом", її закони "ублюдочними", а "Кримську платформу", призначену для деокупації захопленого Росією півострова — "дебільною".