Кейт Міддлтон та принц Вільям виступили на церемонії: фото вишуканого образу герцогині

Герцоги Кембриджські завітали на церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards. Королівське подружжя виступило з промовою. Кейт Міддлтон для появи на публіці одягнула особливу лавандову сукню, повідомляє 24 Канал.

У неділю, 17 жовтня, у лондонському палаці Alexandra Palace відбулась церемонія вручення премії Earthshot Prize Awards. Вона пройшла вперше, а її почесними гостями стали герцоги Кембриджські.

Кейт Міддлтон та принц Вільям допомогли заснувати таку премію з допомогою Королівського фонду. Все тому, що її тематика – охорона навколишнього середовища, чому часто приділяє увагу подружжя. На сцені герцогиня виступила з промовою.

Для чергової публічної появи герцогиня Кембриджська обрала лавандову сукню довжини максі від улюбленого бренду Alexander McQueen. Широкий блискучий пояс підкреслив тонку талію. Таке вбрання дружина принца Вільяма вже одягала 10 років тому на один із заходів у Лос-Анджелесі. Вибір був зроблений навмисно: організатори просили гостей не купувати нове вбрання, а підтримати розумне споживання.