Volvo відмовляється від використання шкіри в усіх електромобілях

Шведська компанія Volvo Cars повідомила, що відмовляється від використання шкіри в обробці всіх повністю електричних автомобілів, починаючи з моделі C40 Recharge. Виробник пояснює це рішення тим, що він дотримується «етичних принципів захисту тварин», повідомляє Судово-юридична газета.

Варто нагадати, що до 2030 року компанія планує пропонувати тільки повністю електричні автомобілі, тобто вона повністю відмовиться від використання шкіри в обробці машин.

Щоб відмовитися від використання шкіри, Volvo Cars «активно працює» над пошуком джерел високоякісних і екологічно безпечних матеріалів, які в даний час використовуються в автомобільній промисловості.

Компанія прагне до того, щоб до 2025 року 25% матеріалів в нових автомобілях Volvo складалося з вторсировини і матеріалів на біологічній основі.

Прагнення компанії до відмови від шкіри в інтер'єрах також викликано побоюваннями з приводу негативного впливу тваринництва на навколишнє середовище, включаючи вирубку лісів. За наявними оцінками, на тваринництво припадає близько 14% світових викидів парникових газів в результаті діяльності людини, при цьому більша частина припадає на розведення великої рогатої худоби.

Замість шкіряної обробки салону Volvo Cars запропонує своїм клієнтам такі альтернативи, як високоякісні екологічно чисті матеріали з біологічних і перероблених джерел.