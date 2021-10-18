Джошуа розпочав підготовку до бою-реваншу з Усиком
Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, зізнався, що його клієнт вже відновив тренування і почав підготовку до реваншу після поразки від Олександра Усика, повідомляє УНИАН.
"Сьогодні бачив Ентоні. Він уже тренується, вже почав готуватися до реваншу. Зараз все це в досить спокійному режимі відбувається. Джошуа вже налаштовує себе на реванш. Я хочу побачити агресію в його настрої. Після бою по обличчю Усика було видно, що Джошуа навряд чи завдав серйозної шкоди. А він здатний завдавати шкоди", - сказав Хірн.
Нагадаємо, що промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розкритикував Джошуа за рішення вийти на реванш. А ось Едді Хірн пропонував провести "Фінал чотирьох" у хевівейті.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.