Porsche Taycan обігнав за продажами легендарний спорткар 911

Porsche Taycan стрімко набирає популярність. За підсумками трьох кварталів 2021 року електромобіль став найбільш продаваною моделлю марки за вирахуванням кросоверів, випередивши легендарний спорткар 911, повідомляє РБК-Украина.

Porsche відзвітувала про продажі за перші дев'ять місяців 2021 року. Найпопулярнішими моделями традиційно стали кросовери, але за парою Cayenne і Macan слід електричний Taycan.

З початку року компанії вдалося реалізувати 28 640 примірників свого першого масового електромобіля. Електричний ліфтбек з продажу обійшов 911. Останніх було випущено 27 972 автомобіля. За дев'ять місяців компанії також вдалося виробити 20 275 Panamera, а також 15 916 штук 718 Cayman і Boxster.

Продажі Cayenne в 2021 році склали 62 450 одиниць, а в той час як Macan розійшовся по світу 61 944 екземплярами. Сумарно продажу Porsche по всьому світу зросли на 13 відсотків. Рекордне зростання продажів спостерігалося на ринку США. Автовиробникові вдалося поставити на північноамериканський ринок 51 615 автомобілів, що на 30 відсотків більше, ніж за той же період минулого року.

Ринок Китаю зростав не так стрімко, але він став найбільшим ринком для Porsche за обсягом реалізованих машин. За перші три квартали 2021 року компанія поставила китайським споживачам 69 789 автомобілів.