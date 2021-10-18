У "червоних" зонах потрібно нарощувати темпи вакцинації - МОЗ

Нарощування темпів вакцинації в регіонах допоможе підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності та захистити якомога більше українців від коронавірусної інфекції.

На цьому під час робочого візиту до Запорізької області наголосила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич, передає прес-служба МОЗ﻿.

В останній тиждень спостерігається суттєве збільшення нових підтверджених випадків на COVID-19 у багатьох регіонах України, що свідчить про наближення до нового піку захворюваності.

За словами заступниці міністра, в Запорізькій області всі лікарні, які приймають хворих на коронавірус, у середньому заповнені на 75%. Однак ситуація не є критичною, лікарні мають усе необхідне для прийому хворих та забезпечені киснем.

“На сьогодні в Запорізькій області щоденно медики роблять біля 5-7 тисяч щеплень, тоді як відповідно до спроможності регіону їх кількість має бути не менше 11 тисяч на добу. Разом із тим, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому наступного тижня в області має бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації” , - резюмувала заступниця міністра.

Як зазначила Марія Карчевич, також має бути покращено роботу вже існуючих центрів і пунктів щеплень