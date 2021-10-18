"Виглядає молодшою за Галкіна": новий образ Пугачовой

Популярна співачка Алла Пугачова продовжує вражати своїм новим стилем. ﻿На фан-сторінці примадонни в Instagram з'явилося нове фото, на якому зірка постала в досить неприродному помолоділому вигляді, повідомляє УНИАН.

На фото Пугачова сидить на світлому дивані та дивиться в камеру з легкою посмішкою на обличчі. На обличчі 72-річної Пугачової не помітно зморшок, її шкіра гладка і свіжа, немов у молодої дівчини. ﻿Фанати не могли не помітити "помолоділий" вигляд зірки.