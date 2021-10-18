Ноутбуки Apple отримають "монобровою" з iPhone

Apple може додати екранний виріз в ноутбуки MacBook, повідомляє Лента.ру.

Журналісти звернули увагу на повідомлення на одному з форумів від авторитетного користувача Ty98. За його словами, американська компанія збирається радикально змінити дизайн своїх ноутбуків MacBook Air і Pro. Зокрема, на дисплеї пристроїв з'явиться «монобровою» - як у сучасних iPhone.

Призначення екранного вирізу не повідомляється. Журналісти припустили, що в вирізі будуть розташовані камери і сенсори пристрою, завдяки чому рамки дисплея будуть тонше. Також є припущення, що таким чином в компанії можуть уніфікувати дизайн своїх комп'ютерів і смартфонів.

Крім того, інсайдер розповів, що дизайн доступного MacBook Air буде «менш гострим» завдяки відмові від клиноподібної форми. Подібний дизайн присутній в комп'ютері Apple з моменту запуску лінійки.

Вихід пристроїв з новим дизайном намічений на 2022 рік.

18 жовтня Apple проведе другу осінню презентацію. З чуток, на заході можуть показати оновлені комп'ютери і бездротові навушники AirPods. Перша осіння презентація з випуском iPhone 13 відбулася 14 вересня.