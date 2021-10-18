"Червону" зону можуть ввести і в інших областях - Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я не відкидають можливості розширення "червоної" зони карантину, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це головний санлікар Ігор Кузін заявив у ході брифінгу.

За його словами, зараз рівень захворюваності перевищено в більшості областей України.

"Ситуація, яка виникла в 5 областях - Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій. [...] в цих регіонах була введена "червона" зона. Це сталося через легковажне ставлення до вакцинації. Ця ситуація не залишила іншого вибору... Не виключено, що найближчим часом "червоний" рівень може бути в інших областях" , - зазначив Кузін.

Головний санлікар зазначив, що зараз у кожного громадянина України є вибір - зробити щеплення або далі жити в режимі посиленого карантину.