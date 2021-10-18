Економіка України відновлюється повільніше, ніж падала у 2020-му

За оцінкою Мінекономіки, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-серпень 2021 року становило 2,9%. Це у два рази менше, ніж падіння за аналогічний період минулого року (5,7%), повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у публікації департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства.

"Наявне відновлювальне зростання не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, для цього необхідно більше часу" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, за зазначили в Мінекономіки, внутрішнє відновлення економіки знаходиться ще й під впливом глобальних змін та ризиків.

"Так, загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами, зловживання РФ домінуючою позицією на ринку газу та відповідно суттєвий вплив на рівень цін, а також поширення нової хвилі у світі мутованого штаму коронавірусу продовжує тиснути на відновлення економік світу та України в тому числі" , - додали в міністерстві.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,5%. Економіка України не відновиться після падіння у 2020 році на 4,0%.

Нагадаємо, у липні НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи. Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%.

Автор: Олександр Білоус