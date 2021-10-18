Subaru WRX обзавівся універсалом Sportwagon

В цьому році компанія Subaru йде на рекорд за кількістю представлених новинок. Чергове поповнення чекає любителів "заряджених" універсалів в особі моделі WRX, повідомляє Обозреватель.

Першими з новим поколінням Subaru WRX Sportwagon познайомилися жителі Австралії.

Новинка стала своєрідним симбіозом потужного седана WRX та універсала Subaru Levorg. Нагадаємо, що компанія оновила седан WRX у вересні зовнішнього року, тому в продажу моделі в обох кузовах з'являться одночасно.

Новинка стала своєрідним симбіозом потужного седана WRX і універсала Subaru Levorg. Джерело: Subaru

Від свого родича універсал відрізняється більш інтелігентним обвісом зі значно меншою кількістю чорних деталей. Під капотом моделі буде розташовуватися новий опозитний 2,4-літровий мотор, який на американській версії розвиває потужність 275 "конячок". У парі з ним працює варіатор з вісьмома фіксованими передачами, а ось у седана в активі є ще й класична МКП. Привід традиційно здійснюється на всі колеса.

Під капотом моделі буде розташовуватися новий опозитний 2,4-літровий мотор. Джерело: Subaru

Нова генерація Subaru WRX очікується у дилерів в другому кварталі майбутнього року. Вартість і комплектації стануть відомі ближче до початку продажів.