Спецпредставник ЄС з прав людини прибув до Києва

Спеціальний представник ЄС з прав людини Еймон Гілмор здійснює свій перший офіційний візит до України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні в Києві починаю мій перший офіційний візит до України. Попереду - насичений день у цьому прекрасному місті", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

У свою чергу, прес-служба ЄС в Україні відзначає, що під час свого чотириденного перебування в Україні Гілмор проведе зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, міністром юстиції Денисом малюська, уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денисовою, а також з депутатами українського парламенту та іншими високопоставленими чиновниками.

Також він зустрінеться з представниками ініціативи "Кримська платформа" і членами дипломатичного співтовариства, включаючи країни-члени і міжнародні організації. Крім того, Гілмор відвідає східну Україну, де зустрінеться з представниками місцевої влади та місцевих правозахисних організацій.

"Очікується, що Спецпредставник ЄС обговорить двосторонню співпрацю між Європейським Союзом і Україною в сфері захисту прав людини. Також він торкнеться питань, що стосуються гуманітарної ситуації і ситуації з правами людини в країні, включаючи непідконтрольні української влади території на сході і незаконно анексувала Кримський півострів", - сказано в повідомленні.

Візит проходить після саміту між ЄС і Україною, який пройшов 12 жовтня.