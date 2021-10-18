СБУ виявила схрони із зброєю на сході і півдні України
СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з вибухівкою та протитанкові міни.
Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
В Донецькій області тайник з арсеналом зброї виявили у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.
"За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР» для вчинення диверсій на території регіону", – йдеться в повідомленні.
Під час огляду схованки вилучили:
- майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті,
- 4 детонатори,
- 1 ручний протитанковий гранатомет,
- 2 протитанкові міни ТМ-62м,
- 2 мінометні міни калібру 120 мм,
- 1 протипіхотну міну кругового ураження,
- понад 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.
Водночас в Херсоні працівники СБУ виявили тайник з військовими засобами ураження, який був прихований на околиці міста. Там знайшли 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.