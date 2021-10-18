Виробник автомобільного пластику вимагає компенсацію від автовиробників

Novares, французький постачальник автозапчастин, вимагає від своїх клієнтів-автовиробників компенсацій в розмірі десятків мільйонів доларів після того, як нестача мікрочіпів змусила їх скорочувати обсяг випуску машин, повідомляє РБК-Украина.

Компанія виробляє пластикові деталі, які використовуються в третини всіх транспортних засобів у світі і заявляє, що автомобільні компанії скасовують замовлення на поставки автокомпонентів за день-два до поставок, в результаті чого складські запаси ростуть.

"З початку року ми нарахували близько 2 000 раптових зупинок виробництва у клієнтів, з них більше сотні з повідомленням за 48 годин і менше", - повідомив П'єр Буле, генеральний директор Novares, додавши, що компанія не повинна нести відповідальність і платити за проблеми своїх клієнтів.

Автомобільний сектор продовжує боротися з нестачею напівпровідників, і лише деякі з них налаштовані досить оптимістично, щоб сподіватися на вирішення проблеми в найближчі місяці. Дефіцит може коштувати галузі близько 210 мільярдів доларів. Однак Novares визнає, що не всі її клієнти були однаково проблемними.