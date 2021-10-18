РФ провела масову висадку тактичного десанту в Криму

Росія провела в Криму масову висадку тактичного десанту. До тренувань були залучені екіпажі близько 20 штурмових вертольотів Мі-8АМТШ, повідомляє Деловая столица.

Вказано, що метою таких навчань було "блокування і знищення бойовиків" за підтримки тактичного повітряного десанту, а також "запобігання терактам" і дестабілізації обстановки в регіонах".

"Десантування особового складу здійснювалося по-штурмовому з положення зависання вертольотів над землею з використанням канатних і інших спеціальних засобів. Прикриття висадки тактичного десанту забезпечили ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" , — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Наголошується, що у тренуваннях також взяли участь підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, а також частина сил Чорноморського флоту, Каспійської флотилії.

Так, у загальній кількості було залучено близько 8 тисяч військовослужбовців, майже 350 одиниць озброєння і військової техніки.