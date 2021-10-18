РФ прийме активні заходи в разі вступу України до НАТО

У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до НАТО. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, до переміщення російських військ до кордонів України "там проводилися масовані навчання НАТО, що проходили біля російського кордону".

Пєсков також прокоментував можливість вступу України до НАТО.