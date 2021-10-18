Україна отримала партію зброї зі США

В Україну прибула друга партія міжнародної технічної допомоги від уряду США українським Збройним силам, повідомляє Українська правда.

Про це заявив полковник медслужби уповноважений командування Медсил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук в ефірі держтелеканалу "Дом".

Вантаж прибув в рамках реалізації надання додаткової допомоги з безпеки від уряду США Збройним силам України.

За словами Матійчука, доставили медичні засоби та озброєння з боєприпасами.

Він назвав таку допомогу кроком до повної взаємосумісності ЗСУ з країнами-членами НАТО.