У Нідерландах після футбольного матчу обрушилася трибуна з фанатами

Трагедією ледь не завершився матч 9-го туру чемпіонату Нідерландів між командами Неймеген і Вітесс, повідомляє Новое время.

Після закінчення поєдинку футболісти гостей вирушили до трибуни зі своїми фанатами, щоб разом відсвяткувати перемогу.

В цей час вболівальники почали підстрибувати на своїх місцях, що ледь не призвело до тяжких наслідків.

Під вагою фанатів трибуна просто рухнула. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав. Пощастило, що трибуна перебувала на нижньому ярусі і під нею нікого не виявилося.

Влада міста Неймеген вже зажадали провести розслідування інциденту і з'ясувати його причину.